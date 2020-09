Josué Neto confirma pré-candidatura à Prefeito de Manaus

Redação AM POST

Foi anunciado nesta segunda-feira (31), a pré-candidatura a Prefeitura de Manaus, do deputado Josué Neto, que também é presidente do diretório estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), durante live nas suas redes sociais em que o deputado estadual Fausto Jr também foi anunciado como presidente municipal do partido.

“Essa manhã de segunda-feira é muito importante para o PRTB, que tomou a decisão no sentido de participar da melhor forma, da forma mais correta, honesta e republicana possível e acima de tudo com o sentimento de cumprir o dever de uma agremiação partidária que é de dar oportunidade a democracia. E se colocar num momento em que a cidade de Manaus, o Amazonas e o Brasil vem sofrendo muito com a falta de republicanismo em utilizar os recursos financeiros e acima de tudo o momento em que o pais todo está passando pela pandemia do coronavírus”, afirmou.

Josué Neto fez mistério sobre quem será o seu vice na chapa mas afirmou que vai manter uma linha coerente e ideológica nas alianças do pleito. Ele não confirmou a data da convenção do partido.