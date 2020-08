Josué Neto levanta bandeira branca e pede fim aos embates políticos com Wilson Lima

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) levantou bandeira branca ao governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e pediu fim aos embates políticos travados entre os dois.

O parlamentar fez vídeo tarde neste sábado (8), direcionado a Wilson Lima e com discurso de união dos poderes pelo bem do povo do Amazonas.

“Hoje estou vindo a público com humildade e sentimento republicano me direcionando ao governador Wilson Lima. Há meses estamos tendo embates políticos e está na hora de acabar com essa desunião. Tá na hora dos poderes públicos trabalharem juntos e em sintonia pro bem do povo do Amazonas”, declarou Josué.

Ele também pediu que os deputados juntamente com o governador ajudem a aprovar a nova lei de abertura do mercado de gás natural no Amazonas. “Essa a lei é a mais importante desde a criação da Zona França de Manaus. É uma lei histórica que vai gerar desenvolvimento econômico, renda e emprego para 48 mil pessoas”, disse.

Josué Neto também afirmou que espera que Wilson Lima corresponda sua atitude. “Da minha parte governador, mantendo o meu posicionamento estadista estendo a minha mão e espero o mesmo da sua parte. Aguardo um posicionamento seu”, concluiu.

Confira: