Josué Neto vota a favor do impeachment do governador Wilson Lima

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) votou a favor do impeachment do Governador Wilson Lima e seu vice-governador Carlos Almeida. A votação do parecer da Comissão Especial aconteceu nesta quinta-feira (6), no plenário Ruy Araújo, em uma sessão que durou duas horas.

“Todos os acontecimentos que vieram à tona em 2019 e no ano 2020, por todas as pessoas de bem que choraram, que se entristeceram, que entraram de luto pela morte dos seus familiares e fizeram do Estado do Amazonas um Estado líder, campeão de mortes no cenário mundial, não só pelo COVID-19 nos últimos meses, mas também pela irresponsabilidade e ausência de espírito público. Pelo respeito e conhecimento do trabalho da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) desta Casa, pelo respeito pelos trabalhos realizados pelas instituições federais como Polícia Federal (PF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Procuradoria Geral da República (PGR), Ministério Público Federal (MPF), o meu voto é não ao parecer”, disse Josué ao votar contra o parecer da Comissão Especial que pedia o arquivamento das denúncias contra Wilson Lima.

Os pedidos de impeachment constam nas denúncias nº 3/2020 e nº 4/2020, que foram apresentadas pelos médicos Mário Vianna e Patrícia Sicchar.

As denúncias pediam o afastamento de Wilson Lima e Carlos Almeida por prática dos crimes de responsabilidade e improbidade administrativa envolvendo o mau uso dos recursos públicos na área da saúde do Amazonas e o significativo aumento do número de mortes no Estado durante a pandemia do coronavírus (COVID-19). Em mais de 600 páginas os médicos reuniram uma série de informações envolvendo a falta de leitos de UTI, materiais de proteção individual dos profissionais da saúde, e o uso de recursos do Estado em ações que não são prioridade no momento.

Números

Ao todo 23 parlamentares participaram da votação do parecer da Comissão de Impeachment do governador Wilson Lima e vice-governador Carlos Almeida, sendo que 12 deputados foram à favor do arquivamento do processo, seis votaram pelo prosseguimento do processo de afastamento de Wilson Lima, cinco se abstiveram e uma estava ausente.