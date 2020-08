Jovem amazonense é brutalmente assassinada na Holanda

Redação AM POST

A adolescente Alice Albuquerque, de 15 anos, natural de Anori, interior do Amazonas, foi esfaqueada e morta na noite de quarta-feira (12) na cidade de Rotterdam, na Holanda, onde a vítima morava com a mãe e o padrasto. O caso veio à tona nesta sexta-feira (14).

O crime foi cometido por uma adolescente de 16 anos, com quem Alice estudava, que contou com a ajuda da mãe e de duas irmãs maiores de idade. A infratora teria planejado o assassinato após levar um fora da vítima, por quem se apaixonou e não foi correspondida.

A jovem amazonense foi até a casa da colega após ser chamada por mensagem e ao chegar no local foi surpreendida pela mãe da adolescente que a trancou dentro de um quarto junto com a infratora e as duas irmãs maiores de idade, que iniciaram uma sessão de espancamentos. Em seguida a colega de classe pegou uma faca e desferiu 5 golpes no pescoço de Alice.

Agora a família de Alice aguarda autorização do Itamaraty e do consulado holandês para realizar os trâmites de liberação e traslado do corpo da jovem para o Amazonas.