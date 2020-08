Jovem desaparece após ir a cursinho em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), pede ajuda da população para localizar Lídia Moraes Costa, de 20 anos, desaparecida desde a última quinta-feira (30/07), por volta das 12h30.

No Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops, na manhã desta quarta-feira (05/08), Francisca Cristiana Moraes, mãe da desaparecida, afirma que a filha sumiu na rua Vicente Martins, bairro Santa Etelvina, zona norte da capital.

No BO, a mãe afirma que a filha saiu para ir ao cursinho em que estuda, mas não retornou para casa. A mulher tentou contato com a desaparecida, mas não obteve sucesso. Ainda de acordo com o documento, a vítima trajava um vestido de cor verde, bolsa pequena e sandálias, ambas na cor rosa.

Também conforme o BO, Lídia tem 1 metro e 70 de altura aproximadamente; pesa 86 quilos, tem os cabelos pretos, longos e cacheados. Além disso, a jovem usa óculos e não possui cicatrizes ou tatuagens.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Lídia Moraes Costa, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números (92) 99446-5519, 99291-3628 ou 99317-8669.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.