Jovem desaparece após sair para beber com amigo em bar de Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), pede ajuda da população para localizar Willa Silva de Jesus, 24, que desapareceu na madrugada da última quarta-feira (12/08), por volta das 4h, na rua Pólis, comunidade União da Vitória, bairro Tarumã Açu, zona oeste da cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops, nesta sexta-feira (14/08), às 14h, a irmã da vítima, Artemiza Silva de Jesus, 27, contou que, na ocasião, o jovem saiu de sua casa para beber com um colega em um bar próximo à residência. Ela explicou, ainda, que o irmão frequentava regularmente esse estabelecimento e que sempre retornava para a casa.

Ainda de acordo com o BO, a mulher entrou em contato com o amigo da vítima, que estava com ele na noite do ocorrido, e o mesmo também não sabe do paradeiro do indivíduo. Artemiza relatou que Willa possui um sinal de nascença na costa, quatro tatuagens, sendo a primeira no braço esquerdo, escrita ‘Maria Glória’; a segunda no braço direito, escrita ‘Willa’; a terceira na costa, o desenho de uma águia; e a quarta no rosto, em formato de estrela.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita que quem tiver detalhes sobre a localização de Willa Silva de Jesus, entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelo número (92) 99317-7761.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.