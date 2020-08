Jovem é encontrado morto com o rosto desfigurado após levar golpes de terçado no Amazonas

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Wiglison Ferreira Fernandes, de 19 anos, foi morto a golpes de terçado na madrugada deste domingo (1), na rua Sotero Mota, bairro Mario Fonseca, no município de Maués (distante a 259 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, o corpo do rapaz foi encontrado pelos moradores da região. Ele estava com a cabeça e o rosto desfigurados devido as terçadadas e o corpo também estava todo cortado. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O corpo de Wiglison foi removido e encaminhado ao necrotério do Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelly.