Jovem é preso após fingir ser mulher por dois anos e tirar R$ 70 mil de homem que se apaixonou por ele

Redação AM POST

Um jovem de 20 anos que não teve seu nome informado, foi preso nesta terça-feira (11) suspeito de se passar por uma mulher, durante dois anos, e fingir um relacionamento amoroso com um homem de 40 anos que mora em Teresina (PI) para tirar dinheiro dele. A informação é do G1.

De acordo com a Polícia Civil do Piauí, o rapaz que é universitário fez com que a vítima se apaixonasse, lhe bancasse e tivesse um prejuízo de R$ 70 mil. O jovem e um comparsa, que recebia os valores enviados pela vítima em sua conta bancária, foram presos na Operação Catfish (termo conhecido nas redes sociais por designar a pessoa que finge ser outra para atrair vítimas).

Quando foi preso, o jovem confessou que pega fotos de mulheres na internet e montava perfis para aplica o golpe. O homem chegou a fazer mais de 50 depósitos bancários para a “mulher”.

Segundo o delegado Matheus Zanatta, gerente de Polícia Especializada, os dois se conheceram em um chat online quando ambos moravam em Parnaíba no Piauí. Depois, passaram para um aplicativo de mensagens e a vítima mudou-se para Teresina. Ao longo desses dois anos, o suspeito nunca se encontrou com a vítima e apenas conhecia a mulher por meio de fotos.

A vítima assistiu a uma reportagem na TV sobre o golpe “estelionato amoroso”, percebeu que estava caindo em um golpe e acionou a polícia.

A polícia solicitou à justiça o bloqueio das contas bancárias e dos veículos dos dois presos para tentar ressarcir e minimizar um pouco os prejuízos sofridos pela vítima.