Jovem é preso por executar homem na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), sob a coordenação dos delegados Paulo Martins e Charles Araújo, titular e adjunto da Especializada, cumpriram na quarta-feira (12/08), por volta das 11h, mandado de prisão preventiva em nome de Wadison Henrique das Neves Silva, 23, investigado pelo homicídio de Renneson Ramos Prestes, que tinha 27 anos. O crime ocorreu no dia 28 de dezembro de 2019, em um bar situado na rua Cachoeira da Prata, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, na ocasião do delito, a vítima foi surpreendida por Wadison e um comparsa, cuja identidade está sendo investigada. Ambos estavam em um veículo da marca Volkswagen, modelo Gol, quando efetuaram diversos disparos de arma de fogo em Renneson, que não resistiu e veio a óbito no local. Mesmo depois de executar a vítima, Wadison continuou atirando contra pessoas que estavam no bar, entretanto não conseguiu atingir mais ninguém.

“No decorrer das diligências realizadas para apurar o caso, nós constatamos que o infrator é pistoleiro de uma organização criminosa atuante na capital, sendo investigado por outros casos de homicídio ocorridos em diferentes zonas de Manaus. O homicídio de Renneson teria sido motivado pelo fato de que ele seria integrante de uma facção rival da de Wadison”, afirmou o delegado Charles.

O adjunto da Especializada informou que assim que as diligências apontaram que o jovem havia participado do homicídio, a equipe de investigação da DEHS ingressou com um pedido de mandado de prisão em nome dele, que foi expedido no dia 20 de março deste ano, pela juíza Priscila Maia Barreto, da Central de Inquéritos.

Prisão

Araújo explicou que o infrator foi detido na manhã de ontem (12/08), por uma equipe da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no bairro Japiim, zona sul da capital. No momento da ação policial, o jovem estava dirigindo um veículo que havia sido roubado no mesmo dia. Diante disso, ele foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), e, posteriormente, à DEHS, onde os policiais deram cumprimento à ordem judicial.

Procedimentos – Wadison foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na DEHS, ele será levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.