Jovem é preso por tentar estuprar adolescente de 16 anos em São Gabriel da Cachoeira

Redação AM POST

Nesta quarta-feira (19/08), por volta das 10h, policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros em linha reta da capital) cumpriram mandado de prisão preventiva em nome de um jovem de 19 anos, que tentou estuprar uma adolescente de 16 anos. O crime ocorreu no dia 8 de agosto deste ano, na Comunidade Camanaus, na zona rural do município.

Segundo a delegada Grace Jardim, titular da unidade policial, o indivíduo foi preso na mesma localidade em que o delito sexual foi cometido. Na ocasião do crime, o jovem teria surpreendido a vítima quando esta estava saindo da residência dela. De forma violenta, o indivíduo levou a adolescente para uma área de mata, onde a agrediu. A vítima, no entanto, conseguiu empurrar o infrator e fugiu do lugar gritando por socorro.

“No decorrer das investigações em torno dessa ocorrência, nós averiguamos que o jovem já perseguia a vítima desde 2019. Em um desses episódios, antes da tentativa do estupro, os pais da adolescente flagraram o infrator dentro do quarto dela, enquanto ele observava a vítima dormir”, explicou a delegada.

De acordo com Grace, depois que a denúncia acerca da tentativa de estupro foi formalizada, a equipe da DIP ingressou com um pedido de prisão preventiva em nome do jovem, cuja expedição ocorreu na última sexta-feira (14/08), pelo juiz Manoel Átila, da comarca de São Gabriel da Cachoeira.

Proteção às mulheres

A delegada destacou ainda que quaisquer delitos que subjugam as mulheres estão sendo rigorosamente apurados, com o intuito de prender os indivíduos que os praticam, bem como de coibir a prática de crimes desta natureza.

Procedimentos

O indivíduo foi indiciado por tentativa de estupro e, após os procedimentos na unidade policial, permanecerá custodiado na carceragem da DIP e ficará à disposição da Justiça.