Jovem é procurado pela polícia após fugir da unidade policial de Iranduba

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), representada pela 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta da capital), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Jeremias Santos de Souza, 18, foragido da carceragem da unidade policial, desde de domingo (16/08), por volta das 22h30.

De acordo com o delegado Geraldo Eloi, titular da 31ª DIP, Jeremias escapou da delegacia junto com outros dois indivíduos identificados como Matheus Marques de Jesus, 19, e Janerson Agostinho de Morais, 26. “Os três haviam sido presos em flagrante no dia 14 de agosto deste ano, pelo crime de furto qualificado”, comentou o titular.

Disque-denúncia

Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Jeremias, basta entrar em contato por meio do número (92) 3367-1002, o disque-denúncia da unidade policial, ou pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Eloi.