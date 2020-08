Jovem vai a delegacia explicar que foi confundido assassino de PM no bairro Educandos

Redação AM POST

Um jovem, identificado apenas como Ruan Júnior, que por coincidência foi confundido com um dos suspeitos de assassinar a tiros o Policial Militar Fábio Marcelo do Nascimento, na noite de sexta-feira (14) no bairro Educandos, foi à sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), neste sábado (15) para afirmar que as acusações se tratavam de um engano.

De acordo com o advogado de Ruan, ele foi confundido por ter o nome parecido com o do suspeito que se chama ‘Ruan Alves’, e no dia do crime, a vítima tinha ido comprar comida próximo ao local e acabou saindo em um dos vídeos gravados pela impressa. Depois disso, um usuário o acusou na internet de ser um dos suspeitos e saiu divulgando foto do rosto dele.

A polícia analisou as provas e comprovou que o acusado não teve relação com o crime.