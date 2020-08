Jovem vendedor de bombons desaparece a caminho de hospital em Manaus

Redação AM POST

O jovem Anthonio Matheus de Almeida Bentes, 23, desapareceu na segunda-feira (10/08), por volta das 7h30, próximo ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital.

No Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops, nesta quinta-feira (13/08), por volta das 10h, a mãe da vítima, Zenilda Soares de Almeida, 45, contou que o jovem saiu de casa acompanhado da mesma, na data e hora mencionados, para irem de ônibus até o hospital Platão Araújo.

As informações do BO esclarecem, também, que Anthonio parou naquele endereço, pois trabalha vendendo bombons na área. A mãe detalhou que após o filho descer do transporte, na localidade, a mesma não teve mais notícias sobre seu paradeiro.

No BO, Zenilda disse, ainda, que o jovem possui transtorno psicológico e que está em tratamento por apresentar agressividade. No momento do sumiço, ele trajava uma camisa de time, bermuda bege, tênis preto e estava com uma bolsa transversal de cor azul escura. Ele possui cabelo longo, castanho e cacheado, barba e tem a estatura física magra. O rapaz não tem marca de nascença, tatuagem e cicatriz.

A delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Anthonio Matheus de Almeida Bentes, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números (92) 991934107, 998692084 e 988385168.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.