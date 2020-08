Juíza autoriza devolução de bens da esposa de José Melo apreendidos na operação ‘Estado de Emergência’

Redação AM POST

A Juíza Federal, Ana Paula Serizawa, permitiu a devolução de alguns bens tomados pela polícia da ex-primeira dama, Edilene Gonçalves Gomes de Oliveira, mulher do ex-governador do Amazonas, José Melo, durante operação ‘Estado de Emergência’.

De acordo com a decisão, os bens que foram tomados já foram periciados e não há dúvidas nas informações coletadas.

A devolução será um celular SAMSUNG de cor branca, um celular Motorola na cor preta, um celular marca APPLE modelo IPHONE na cor branca, uma agenda preta com o timbre da Bradesco Seguro com a inscrição

manuscrita E.G. GOMES ME, uma BOLSA PRETA CONTENDO: 01 NOTEBOOK, marca HP, 03 mídias em

um envelope com a impressão “ARQUIVOS PMDB”.

Também será devolvido um notebook, marca Toshiba com carregador e sem bateria, uma pasta na cor azul contendo documentos diversos relativo a uma lancha, um Receptor de CFTV ID, um receptor de CFTV, um ipad, na cor branca e um TABLET, na cor preta mara APPLE.

Esses objetos citados já não tem relevância nas investigações.