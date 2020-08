Juíza nega pedido do MPF para suspender licitação para asfaltamento da BR-319

Redação AM POST

O pedido do Ministério Público Federal (MPF) para suspender o edital do Governo Federal para pavimentação do Trecho C da BR-319/AM, foi negado pela Justiça Federal no Amazonas em decisão da juíza Jaíza Fraxe, nesta quinta-feira (20).

A magistrada considerou que as obras já possuem licença e estudo de impacto ambiental. “Indefiro o pedido liminar de suspensão de edital (RDC Eletrônico de finalização da pavimentação da BR 319, já iniciada em 2007, e que doravante tornará uniforme o tráfego), por ter firmado convicção de que, até o presente momento, o Dnit está agindo em estrito cumprimento da sentença executada”, cita a juíza na decisão.

A juíza ainda afirmou que caso o MPF identifique irregularidades na licitação quanto a capacidade das obras, a Justiça Federal deve ser acionada para analisar.