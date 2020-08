Justiça condena ex-presidente Dilma e PT por calote em 2014

Redação AM POST

O Partido dos Trabalhadores (PT) e a ex-presidente Dilma Rousseff foram condenados em R$ 75,4 mil pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) por causa de uma dívida da campanha eleitoral de 2014, quando o partido encomendou mais de 41 mil bandeiras estampadas com o rosto de Dilma que, concorria à Presidência da República, e Alexandre Padilha que, disputava o governo de São Paulo.

Segundo a Justiça, a compra não foi paga. Em sua defesa, Dilma afirmou que nunca recebeu as bandeiras; e o diretório nacional do PT afirmou que a encomenda é responsabilidade do diretório estadual de SP.

O desembargador Melo Colombi rejeitou as justificativas, argumentou que a empresa comprovou a entrega do material e que o partido chegou a usar as bandeiras no período eleitoral.

“O Diretório Nacional do PT pode não ter assinado o recebimento dos produtos, mas isso não acarreta inexistência de sua responsabilidade por serviço prestado em seu favor”, reforçou o desembargador.