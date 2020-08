Mãe de criança filmada dançando em cima de carro presta esclarecimento em delegacia de Manaus

Redação AM POST

A mãe de uma criança de 7 anos, que foi filmada dançando funk no teto de um carro no último domingo (23), no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, prestou esclarecimento na manhã de hoje (26), na Delegacia Especializada Em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca).

De acordo com a titular da Depca, delegada Joyce Coelho, o pai da menor, que é divorciado da mulher, reconheceu a criança nos vídeos e denunciou a mãe dá menina.

Em depoimento, a mulher afirmou que a criança sempre gostou de dançar e no dia da filmagem, ela mesma havia pedido para ser colocada no carro. Ela afirmou que estavam no evento para comemorar antecipadamente o aniversário de 8 anos dela que será nesta sexta-feira (27).

A mulher assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), pela exposição e a menor vai receber acompanhamento psicológico.

Veja o momento: