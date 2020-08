Mãe queima o próprio filho com óleo quente após ele mexer em seu celular na zona Norte de Manaus

Redação AM POST

Uma mulher de 40 anos, foi detida acusada de queimar com óleo quente, as mãos e os pés do próprio filho de 8 anos, na Comunidade Aliança com Deus, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram que a criança supostamente teria pegado o celular da mãe e ela teria se enfurecido.

O menor foi socorrido e levado com urgência ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde permanece internado com queimaduras graves.

A acusada prestou esclarecimentos e em sua versão contou que ele se queimou acidentalmente. No entanto, os vizinhos afirmam que ela espancou o menor e ainda ordenou que a criança mostrasse as mãos para que ela jogasse o óleo e se ele se negasse, ela jogaria na cabeça dele.

A mulher teve a prisão preventiva decretada mas conseguiu fugir.