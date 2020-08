Mais de 240 homicidas foram presos em Manaus no primeiro semestre de 2020

Redação AM POST

A capital amazonense fechou o primeiro semestre de 2020 com redução de 3% nos casos de homicídios dolosos na comparação com igual período do ano passado. Foi o menor quantitativo de ocorrências desta natureza criminal entre os meses de janeiro e junho desde 2013, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). No período, as polícias prenderam 247 pessoas suspeitas de homicídios na capital.

Nesta semana, o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, apresentou os indicadores de criminalidade no primeiro semestre. Oito das nove principais naturezas criminais apresentam redução no acumulado do ano. Apenas os casos de lesão corporal relacionados à violência doméstica contra as mulheres registraram alta.

Responsável pela implementação da política de Segurança determinada pelo governador Wilson Lima, Bonates avalia que os números refletem o reforço das ações de Inteligência, do trabalho repressivo e o maior dinamismo na apuração de denúncias feitas pela população, por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

O titular da SSP atribui a redução dos indicadores criminais ao intenso trabalho de todo o sistema de segurança. “O trabalho mais intenso das Polícias Civil e Militar. À Polícia Civil, que vem fazendo a sua parte de investigação em cima de denúncias e fatos que realmente ocorreram, de maneira célere e eficiente, e ao aumento do policiamento ostensivo de apoio às operações da Polícia Civil, por parte da Polícia Militar”, disse.

O secretário afirmou que, mesmo durante o período acentuado de isolamento social por causa da pandemia de novo coronavírus, o sistema de segurança foi empregado de forma reforçado nas ruas. “Aumentamos, inclusive, o policiamento, porque além da Segurança Pública, nós também passamos a fiscalizar o cumprimento dos decretos do Governo do Estado. Isso aí levou um efetivo ainda maior para as ruas, o que nos ajudou na redução desses índices de criminalidade”, destacou.

Entre janeiro e junho, foram registrados 351 casos de homicídio em Manaus. No mesmo período do ano passado, foram 362 ocorrências.

O número de prisões por homicídio é parcial e reflete o trabalho realizado pelas Polícias Militar e Civil. A população pode denunciar suspeitos de crimes, de forma anônima, através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM.