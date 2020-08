Mais de 50 kg de alimentos com validade vencida e embalagens violadas são apreendidos em Manaus

Redação AM POST

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) autuou um estabelecimento no bairro Nova Cidade, em

Manaus, por venda de alimentos com validade vencida e embalagens violadas. O Procon-AM esteve no local, nesta quinta-feira (20), e apreendeu mais de 50 quilos de produtos.

A fiscalização ocorreu após denúncia feita por um consumidor na sede do órgão. Ele relatou a venda de produtos com a data de validade expirada e disse, também, que o estabelecimento não emite nota fiscal. O Procon-AM confirmou o ocorrido e verificou, ainda, a comercialização de alimentos com embalagens rompidas.

A equipe do órgão apreendeu um total de 57,538 quilos de alimentos, entre carnes, massas, molhos e itens em conserva. Os produtos serão descartados.

“O Procon-AM mantém uma rotina de fiscalizações nos estabelecimentos, ao mesmo tempo em que busca atender as denúncias e reclamações específicas dos consumidores. Nos preocupa a venda de produtos do gênero alimentício com a validade vencida. É um risco à saúde do consumidor, que é diretamente afetado”, afirmou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

O Procon-AM já retomou os atendimentos presenciais, que ocorrem apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelos e-mails [email protected] e [email protected]

*Com informações da assessoria de imprensa