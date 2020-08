Manaus FC enfrenta Vila Nova em sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro na Arena da Amazônia

Redação AM POST

O Manaus FC estreia na Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado (8), às 18h, horário de Manaus, contra o Vila Nova-GO, na Arena da Amazônia, em Manaus, após quase cinco meses de paralisação devido a pandemia do novo coronavírus.

A partida será transmitida por meio da plataforma de streaming esportivo Dazn.

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, na primeira fase da Copa do Brasil do ano passado, também na capital amazonense, em um jogo que terminou empatado.

*Com informações do Globo Esporte