Manifestantes enchem escadaria do Teatro Amazonas de cruzes em memória aos mortos por covid-19

Redação AM POST

Pessoas que participaram do protesto realizado na manhã desta sexta-feira (7), estenderam várias cruzes nas escadarias do Teatro Amazonas como representatividade as 100 mil mortes causadas pela Covid-19 no país.

Os manifestantes são contra o atual governo Bolsonaro e após colocarem as cruzes, firmaram um dia de luto em memória aos mortos em decorrência a doença.

A mobilização, que é encabeçada por centrais sindicais, partidos políticos, entidades dos movimentos populares e sociais de todo o País, tem duas bandeiras: uma de luto dos que morreram vítimas da Covid-19 e a outra pela luta em defesa da vida e dos empregos no País.