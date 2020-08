Marcelo Ramos critica Bolsonaro por ‘postura negacionista’ na condução do combate a pandemia

Redação AM POST

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) criticou o presidente Jair Bolsonaro redes sociais após o Brasil atingir a marca de 100 mil mortes devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Para o parlamentar, o triste marco relembra que o papel do executivo federal seria liderar com união e sensatez as decisões inerentes ao combate do novo Coronavírus.

“Tentar transferir essas responsabilidades para os governadores dos Estados é um equívoco. Nenhuma decisão judicial e nem política, nem legislativa, tirou o dever de planejamento e coordenação do Governo Federal em relação as ações de combate à Covid-19, mas sim a postura negacionista [de Bolsonaro]. A postura de enfrentamento direto com os governadores pode não ser a responsável pelas 100 mil mortes, mas certamente atrapalhou o processo de condução do combate a essa pandemia nosso país”, disse Marcelo.