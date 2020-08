Marido mata companheira degolada e posta fotos do corpo nas redes sociais

Redação AM POST

Um homem identificado como Izildo Neto Simão dos Santos, de 34 anos, postou nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (20) fotos do corpo de sua ex-companheira Sônia Miranda Luz, de 35 anos, degolada. O crime aconteceu em Brasília.

Depois de tirar a vida da companheira, o suspeito tentou se matar.

Familiares acionaram a Polícia Militar que encontrou a vítima morta e Izildo ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ele foi encaminhado a um hospital da região. O homem perfurou o pescoço e degolou a companheira.

O caso é investigado como feminicídio pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II) e a Polícia aponta que o ciúmes do marido pode ter motivado o crime.

A vítima deixou dois filhos, um de cinco e outro de 13 anos. O maior mora com o pai em outro estado. O mais novo estava na casa de familiares no momento do assassinato.