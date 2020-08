Massa de ar polar chega a Manaus neste sábado e promete fazer temperatura diminuir

Redação AM POST

A forte massa de ar polar que avança pelo Brasil chega à Região Norte neste sábado (22). O fenômeno conhecido como friagem deve causar a queda de temperatura em Manaus e no Sul do Amazonas algumas cidades já registraram cerca de 10 graus. A informação é do site Clima Tempo.

Depois de uma sexta-feira (21) com máxima de 36°C, os amazonenses amanheceram hoje com termômetros medindo 22 graus. A expectativa é de que o clima ‘frio’ continue durante o dia.

A tendencia é que a temperatura permaneça a mesma até as 15h, quando pode atingir 33 graus. Nas redes sociais muitos manauaras comemoram a mudança repentina do clima típico da capital.