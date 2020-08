Membros de facção criminosa envolvidos em assassinatos na Compensa são presos com metralhadora em Manaus

Os policiais chegaram até o trio por meio de uma denúncia informando que Adriano Eduardo Ferreira, de 29 anos, o “Adriano Imperador”, seria o responsável por comandar o tráfico de drogas na rua São João, no mesmo bairro, e que estaria com uma submetralhadora. A equipe se dirigiu ao endereço indicado e, em uma quitinete, além de Adriano, outras duas pessoas, identificadas como João Inuma Ferreira, 28, e Valdir Guedes da Silva Neto, 23, foram presos.

No local, além da submetralhadora 9mm com carregador, foram apreendidas três munições calibre 12, uma munição calibre 16, um tablete pesando mais de 1 quilo de oxi, 284 trouxinhas da mesma substância, nove pacotes de cocaína, 239 trouxinhas da mesma substância, três balanças de precisão, R$ 954 em dinheiro, sete aparelhos celulares e um tablet com carregador portátil.

“Adriano Imperador” é suspeito de encabeçar ataques no bairro contra membros de facção criminosa rival. Na semana passada, quatro membros do mesmo grupo já tinham sido presos em flagrante após o homicídio de um adolescente.

Os três envolvidos, que já possuem passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio, foram encaminhados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com todo o material apreendido.

