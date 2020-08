Michelle Bolsonaro está usando cloroquina e passa bem

Infectada com a Covid-19, a primeira-dama Michelle Bolsonaro está obtendo sucesso no tratamento com a hidroxicloroquina. A informação é de assessores do Palácio da Alvorada, diz o portal R7.

Desde que foi diagnosticada, há 11 dias, Michelle está se mantendo isolada na residência oficial.

Antes da esposa, o presidente Jair Bolsonaro já havia sido diagnosticado com a doença. Exames confirmaram a presença do vírus em Bolsonaro no dia 7 de julho. Ele se manteve em isolamento no Palácio da Alvorada por quase três semanas. Bolsonaro só deixou a quarentena após um quarto exame atestar que ele estava livre da infecção.

No período em que esteve isolado, Jair Bolsonaro continuou despachando virtualmente no Alvorada.