Ministério de Minas e Energia fala sobre risco de terremotos em Manaus

O diretor do Ministério de Minas e Energia, Rafael Bastos, tranquilizou os amazonenses durante entrevista para a TV Amazonas, e disse que não existe o risco de haver terremotos em Manaus pois a técnica de exploração do gás usando água em alta pressão não é utilizada no Brasil e nem deve ser autorizada.

O assunto de possível risco de terremoto em Manaus devido a exploração de gás se tornou um dos mais comentados após divulgação de um estudo feito por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, em parceria com a Universidade de Córdoba, na Argentina, e com a Johns Hopkins University, em Baltimore, que alerta para os abalos sísmicos na região.

De acordo com a pesquisa, a exploração de petróleo e gás deve ser evitada perto de áreas urbanas onde o padrão sísmico prevê baixa sismicidade natural e com uma alta proporção de infraestrutura residencial mal construída.

