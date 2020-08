Ministro Marco Aurélio diz que STF está sendo manipulado pela esquerda para atingir Bolsonaro

Redação AM POST

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello disse que a maior parte dos magistrados está sendo usada por partidos de esquerda para atingir o governo do presidente Jair Bolsonaro.

“Como já disse em sessão, do caso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o STF está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. Isso não é sadio. Não sei qual será o limite”, enfatizou o ministro durante entrevista ao portal Gaúcha ZH.

Uma semana atrás, os ministros votaram uma ação do Partido Socialista Brasileiro (PSB) para limitar a atuação da Abin. Contrariando o planejamento do presidente Bolsonaro que previa mais segurança permitindo ao órgão maior acesso a dados de cidadãos.

“Agora tem um membro da Corte admitindo que existe uma tecnificação do STF contra Jair Bolsonaro”, destacou o jornalista Ítalo Lorenzon.

Marco Aurélio Mello vive seus últimos momentos como ministro do Supremo Tribunal Federal. Em julho do próximo ano, ele terá que obrigatoriamente se aposentar por causa do limite de idade da aposentadoria compulsória.