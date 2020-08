Morador de rua é morto a pauladas em parada de ônibus do Alvorada

Redação AM POST

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no banco de em ponto de ônibus na manhã desse domingo (9), localizado na Avenida Senador Raimundo Parente, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. Ao lado do corpo foi deixado um pedaço de madeira possivelmente usado para cometer o crime.

A vítima seria um morador de rua e foi encontrada deitada de bruços sobre o banco com os braços presos por dentro da camisa e um rastro de sangue cobria o chão.

De acordo com perícia da polícia civil crime aconteceu na madrugada de hoje. O caso será investigado e imagens de câmeras de segurança do local serão usadas para identificar os autores do homicídio.