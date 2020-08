Motorista de aplicativo diz que foi ‘apalpado no órgão genital’ e por isso agrediu passageiro homossexual em Manaus

Redação AM POST

Um motorista de aplicativo, identificado por Paulo Lima, 37, assumiu que agrediu com um soco o passageiro Clayton Oliveira, e alega que só teve a reação porque foi ‘apalpado’ pelo jovem, conforme informações do delegado João Neto, titular do 10ª Distrito Integrado de Polícia (DIP). A vítima denunciou o homem pelo crime de homofobia ocorrido na noite da última quarta-feira (12), durante uma corrida iniciada no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus e também divulgou o caso nas redes sociais.

“Recebemos o B.O na manhã de hoje sobre essa agressão, procuramos a pessoa responsável pela conta no aplicativo e essa indicou o seu tio, para quem ele havia emprestado o carro. Ouvimos esse homem e estamos na fase inicial da apuração, mas é cedo para falar alguma coisa. Mas o suposto autor confirma a agressão, mas disse que fez não por discriminação de orientação sexual, mas porque foi apalpado”, disse o delegado João Neto.

De acordo com a autoridade policial, o homem também relatou que o assédio do passageiro teria começado por meio de mensagem após aceitar a corrida. Paulo também afirmou que vem sofrendo ameaças desde que a vítima divulgou o caso nas redes sociais.

“Antes de aceitar a corrida dele eu tinha recusado algumas [corridas]. No aplicativo, se você rejeita várias corridas acaba ficando bloqueado por duas horas. Como eu não queria ficar bloqueado, acabei aceitado a corrida dele, ignorei a mensagem com teor sexual que ele me mandou pelo aplicativo e fui até o local solicitado. O passageiro entrou no meu carro com uma cerveja na mão, completamente bêbado, sentou no banco da frente sem usar máscara. E quando eu trocava a marcha ele se esfregava em mim”, disse.

“Eu cheguei a falar para ele parar de se esfregar em mim, que eu ia levar ele numa boa para a casa dele. Quando eu coloquei as duas mãos no volante ele colocou a mão na minha parte íntima, segurou e apertou e eu dei um soco nele. Não estou arrependido por que eu fui abusado. Fui assediado em meu local de trabalho. Ele também não pulou do carro, o que aconteceu é que eu disse que ia na delegacia e ele começou a gritar e tentou abrir a porta do carro. Eu segurei o braço dele para não pular e brequei o carro, quando ele abriu a porta, pegou as coisas dele e desceu. A corrida durou uns 10 minutos no máximo”, relatou.

Em seu desabafo o homem afirmou que não tem preconceito contra homossexuais como tem sido acusado.”Estou muito chateado com essa situação, eu moro com minha esposa e um amigo gay, não tenho preconceito quanto a isso. Mas esse passageiro veio me tocar, não me respeitou. Quero dizer que não sou isso que estão falando na internet, quero justiça. Tudo o que ele falou nas mensagem me assediando eu passei para a polícia “, destacou.

Segundo o delegado João Neto, o motorista está sendo indiciado por lesão corporal.

