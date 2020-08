Motorista de app é preso acusado de estuprar cinco mulheres

Redação AM POST

Um homem, identificado como Rafael Martins, de 27 anos, foi preso na quinta-feira (27) após ser acusado de estuprar cinco mulheres, entre elas duas adolescentes, no município de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo.

Conforme informações da polícia, Rafael trabalhava como motorista de aplicativos e dessa forma cometia os abusos. Nas ocasiões, ele fazia as corridas e por final oferecia o número particular para fazer corridas por fora, quando as vítimas acionavam o motorista novamente ele praticava os estupros.

De acordo com as investigações, primeiro abuso aconteceu no início de 2017 e o mais recente no último sábado (22).

Rafael está detido no 1° Distrito Policial (DP) de Guarulhos, para os procedimentos cabíveis.