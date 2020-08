Motorista é indiciado após atropelamento de idoso em Manaus

Redação AM POST

Um agente de portaria foi indiciado por homicídio culposo pelo atropelamento do idoso Raimundo Barreto Pereira, 69 anos, que aconteceu na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, no último sábado (22/08). A vítima ainda foi conduzida ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da zona sul, porém chegou ao local em óbito.

O agente de portaria estava conduzindo uma motocicleta quando causou o acidente. Ele também ficou lesionado e chegou a ser internado.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o condutor foi ouvido posteriormente e indiciado por homicídio culposo. Ele foi liberado e as investigações sobre o caso continuam, de acordo com o delegado Marcos Arruda.