Mototaxista é preso após tentar abusar sexualmente de adolescente no bairro Jorge Teixeira

Redação AM POST

Um mototaxista, identificado como Valciney da Rocha Lira, de 36 anos, foi preso após tentar abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos. Ele foi detido no final da tarde desta terça-feira (25), no ponto onde o ele trabalha, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a vítima, ela estava no local a espera da mãe quando o suspeito ofereceu água, a jovem foi atraída até o bebedouro e quando ela chegou, ele fechou a porta, tirou as calças e começou a tocar nas partes íntimas da mesma. O acusado ainda tentou convencer a vítima falando que iria leva-la para onde quisesse se mantivesse relação sexual com ele.

Ainda na ação, a jovem se esquivou do aliciamento e Valciney a mandou para abrir as pernas para ele se masturbar.

Por sorte a mãe da vítima chegou no local e conseguiu acionar a polícia.

Valciney foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA),para os procedimentos cabíveis.