Mulher alega que queimou o próprio filho com óleo após ele pegar dinheiro que seria para comprar comida

Redação AM POST

Uma mulher, de 40 anos, suspeita de queimar mãos e pés do próprio filho de 8 anos com óleo quente foi presa longe de sua casa na manhã desta quinta-feira (27), no bairro Santa Etelvina na Zona Norte de Manaus. Em depoimento ela, confessou o crime, e disse ter cometido o ato como um castigo, após a criança pegar um dinheiro que seria para comprar comida e ter gastado com uma pipa.

A mãe foi denunciada por vizinhos que moram no bairro Aliança com Deus, na Zona Norte de Manaus, e filmaram o momento da agressão.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), inicialmente a mulher chegou a negar o fato e relatou que as queimaduras foram devido a um acidente doméstico, porém, nesta quinta, ela já admitiu que praticou o crime. A autoridade policial também informou que mulher vai responder pelo crime de tortura por ter submetido o menino a um sofrimento intenso e a prisão pode levar até 20 anos.

“A criança, que ficou bastante lesionada, foi socorrida e levada até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo na avenida Autaz Mirim, na zona leste, onde permanece internada, devido às gravidades dos ferimentos. Vamos tomar todos os procedimentos cabíveis em torno do caso, pois isso é inaceitável”, enfatizou a delegada.

A mulher foi encaminhada para o prédio da Depca, onde foi autuada em flagrante por tortura. Ao término dos trâmites cabíveis, ela será levada à Central de Recebimento e Triagem (CRT) onde deverá passar por audiência de custódia.