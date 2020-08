Mulher condenada por agredir fisicamente companheira do amante é presa em Manaus

Redação AM POST

Uma ação deflagrada pela equipe de investigação do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), nesta quarta-feira (19/08), por volta das 17h30, resultou no cumprimento de mandado de prisão, em razão de sentença condenatória, de Kirlian Rebelo da Silva, de 39 anos, pelos crimes de lesão corporal e injúria, tendo como vítima a companheira do então amante dela. A infratora foi presa na rua Henrique Archer Pinto, bairro Santa Luzia, zona sul da capital.

Segundo o delegado Fabiano Rosas, titular da unidade policial, o crime ocorreu no dia 2 de março de 2011. Kirlian, à época dos fatos, teria entrado na casa da esposa de seu amante e a agredido gravemente, além de injuriar a vítima com ofensas de cunho racista.

“Logo que houve a condenação, iniciamos as diligências a fim de localizá-la, e conseguimos encontrá-la na tarde desta quarta, quando cumprimos a ordem judicial expedida no dia 23 de julho de 2019, pelo Juiz Rivaldo Mato Norões Filho, da 1ª Vara Criminal”, explicou Rosas.

Procedimentos

Kirlian cumprirá pena de quatro anos e nove meses, em regime semiaberto, pelos crimes de lesão corporal e injúria. Após os procedimentos cabíveis, ela foi encaminhada para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.