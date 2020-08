Mulher consegue fugir de tentativa de estupro em terreno baldio no bairro Parque Dez

Redação AM POST

A equipe de investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), efetuou a prisão em flagrante delito de Davis de Lima Dieb, 31, após cometer o crime de tentativa de estupro, que teve como vítima uma mulher de 45 anos. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (11/04), por volta das 7h, na Avenida Umberto Calderaro, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da cidade.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular da unidade policial, a mulher compareceu na delegacia após ser resgatada por uma equipe da Polícia Militar (PM), nesta manhã, por volta das 8h, para informar que havia sido vítima de tentativa de estupro, no momento que estava indo ao trabalho.

Na ocasião, ela foi abordada pelo indivíduo, que saiu de um terreno baldio, portando uma faca, e aos gritos foi ameaçada a tirar a roupa e adentrar ao terreno. “A vítima relatou que no momento da abordagem, após as ameaças, o indivíduo se despiu e foi na direção dela, momento em que saiu correndo em direção a uma via pública, pedindo socorro entre o fluxo de veículos, pois segundo a mulher, ela preferia ser atropelada a ser estuprada”, comentou o delegado.

Ainda conforme o titular, após fugir do infrator, a vítima chegou na portaria de um condômino onde foi socorrida pelo porteiro, que fez um telefonema e informou a situação ao patrão dele, que automaticamente acionou uma viatura da PM, responsável pelo resgate e locomoção da mulher para o 23º DIP.

Também segundo a autoridade polícia, após a vítima relatar o corrido e descrever a aparência e a vestimenta do indivíduo, a equipe de investigação se deslocou para o local do ocorrido, e durante as buscas nas regiões próximas, encontrou o indivíduo escondido em uma área de mata. Na delegacia, ele foi reconhecido pela mulher como sendo o autor do ato ilícito.

Davis foi autuado pelo crime de tentativa de estupro e após os procedimentos cabíveis no 23º DIP, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.