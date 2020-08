Mulher é executada por bandidos no Centro de Manaus

Redação AM POST

Um mulher identificada como Meire Soares foi assassinada com aproximadamente três tiros na tarde desta terça-feira (25) na Avenida Lobo D’Almada, no Centro de Manaus.

De acordo com informações da polícia militar dois homens chegaram em uma moto e dispararam contra a vítima.

Testemunhas afirmam que Meire agonizou por alguns minutos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), foi acionada para o local, onde constatou o óbito.