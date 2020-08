Mulher é presa por suspeita de envolvimento na morte de PMs em Nova Olinda do Norte

Redação AM POST

Três pessoas suspeitas de ligação com uma organização criminosa foram presas na terça-feira (11/08) durante ação fluvial em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus). A ocorrência se deu por volta das 22h, no rio Abacaxis, entre as comunidades Camarão e Nova Esperança. Quatro armas de fogo foram apreendidas.

Os presos são familiares de um traficante local, apontado como líder do bando criminoso que atua na região e suspeito de homicídios que vêm ocorrendo nos últimos dias, incluindo a morte de dois policiais militares e a tentativa de homicídio de outros dois PMs.

O trio estava com armas de fogo, munições e insumos para a recarga de munições. A primeira presa foi uma mulher, que confessou estar levando armas e munições para o bando criminoso que está escondido na mata. Segundo informações da equipe, enquanto eles estavam navegando pelo rio Abacaxis, buscando sinal de um telefone satelital, para comunicar a prisão à base, foram alvo de tiros vindos de uma embarcação de pequeno porte.

Uma mulher e duas crianças se feriram durante a ação policial, e foram transferidos para atendimento hospitalar em Manaus. A mulher é irmã de um traficante local e está sendo investigada por participação no assassinato de dois policiais militares, ocorridas no início do mês.

Durante toda a ação, tanto da prisão quanto do tiroteio, foram apreendidas quatro armas de fogo em poder dos criminosos. Foram presas duas mulheres e um homem. Dois suspeitos conseguiram fugir.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, que está conduzindo investigações em Nova Olinda do Norte, a mulher baleada é suspeita de integrar o bando e auxiliar o irmão. Ela foi indiciada, e os outros dois vão responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

De acordo com investigações, o bando é suspeito de promover ações violentas na região do rio Abacaxis, com ações de tráfico de entorpecentes, extração ilegal de madeira e minério, além de pirataria.