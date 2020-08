Mulher é presa por tentar matar rival na zona Norte

Redação AM POST

Uma mulher de 36 anos foi presa após tentar matar uma vizinha, de 31 anos, com uma facada no pescoço, na manhã desta terça-feira (25), na rua Graúnas, no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital.

Policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, via Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops), e prenderam a agressora. A vítima foi conduzida para atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Testemunhas relataram aos policiais que as duas mulheres já tinham uma rixa antiga. Rosely foi levada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi flagranteada por tentativa de homicídio.

