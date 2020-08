Neymar pode ganhar a Bola de Ouro se vencer a Liga dos Campeões neste domingo (23)

Redação AM POST

O Paris Saint-Germain (PSG) de Neymar enfrenta o Bayern de Munique na final da Champions League neste domingo domingo (23) às 16h (de Brasília), em Lisboa, para tentar garantir além da primeira ‘orelhuda’ para o clube francês, sua primeira Bola de Ouro, título “disputado” com outro finalista, o polonês Robert Lewandowski.

O brasileiro é uma das grandes esperanças do PSG na final da Liga dos Campeões contra o Bayern.

A Bola de Ouro é um prêmio dado ao melhor jogador do mundo de cada temporada, mas em 2020 não será entregue. O troféu é concedido pela revista francesa France Football, que decidiu cancelar a entrega deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus, que paralisou o calendário.

Onde assistir

Na Televisão, apenas a TNT irá transmitir o final da liga mais importante da Europa. Mas você também pode acompanhar o jogo online através do EI Plus e no Facebook do Esporte Interativo.

O pré-jogo começa as 14h30. Em campo estará Neymar com PSG em busca do título.