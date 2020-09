No Careiro Castanho, marido dá mais de 30 facadas e mata esposa na frente dos filhos

O crime aconteceu na frente dos quatro filhos do casal e um deles quase foi morto pelo homem ao tentar defender sua mãe. Familiares relataram que o casal estava junto há 15 anos e que o marido sentia muitos ciúmes da vítima por ela estar começando a cuidar mais do próprio corpo.

De acordo com a irmã da vítima, Maria José, que ainda chegou a encontrá-la viva no local do crime, seu último pedido em vida foi que cuidasse de seus filhos.

O suspeito está foragido e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.