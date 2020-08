Número de óbitos por Covid-19 ocorridos em agosto comprova desaceleração da doença no Amazonas

Redação AM POST

Dados divulgados por meio do Boletim Epidemiológico diário da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) reforçam que os óbitos tendo o novo coronavírus como causa confirmada seguem tendência de queda no estado. Os dados apontam que, nos primeiros 10 dias deste mês, foram registrados 49 óbitos; enquanto do dia 11 ao dia 19 de agosto, o número foi de 30 mortes, uma redução de 38,7% no período, evidenciando a desaceleração.

O Governo do Amazonas divulga, diariamente, todas as informações referentes aos óbitos, internações e novos casos de Covid-19 nos boletins da FVS-AM. Todas as edições dos boletins estão disponíveis para consulta no site www.fvs.am.gov.br.

Reclassificação – A partir do dia 10 de agosto, o boletim passou a incluir óbitos ocorridos em outros meses da pandemia, resultado de uma revisão epidemiológica feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa). A revisão segue novos critérios do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, que passou a considerar óbitos por Covid-19 a partir de avaliação clínico-epidemiológica e exames de imagens.

Com a reclassificação, mais 148 óbitos foram incluídos nos boletins, até esta quarta-feira (19/08). São mortes que ocorreram em outros momentos da pandemia e que não tiveram diagnósticos conclusivos.

Desde a última terça-feira (18/08), os boletins incluem gráficos dos últimos 15 dias, referentes aos óbitos, internações e casos confirmados, garantindo mais transparência às informações. Além disso, o boletim desta quarta-feira (19/08), passou a incluir um gráfico específico dos óbitos da revisão, permitindo melhor visualização dos dados.

Os óbitos ocorridos em meses anteriores, oriundos da revisão, têm sido contabilizados junto aos registrados em agosto. Contudo, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e a FVS-AM ressaltam que os casos monitorados e publicados nos boletins diários, demonstram que não houve aumento no número de óbitos registrados no período de 24 horas, que possam indicar elevação na curva de crescimento.

* Com informações da Assessoria de Imprensa