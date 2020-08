“Obrigado Deus pai, de volta ao trabalho”, diz Josué Neto ao retornar à Aleam

Redação AM POST

Após onze dias de um acidente náutico, o deputado estadual Josué Neto (PRTB) voltou, nesta quinta-feira (6), a presidir os trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) durante a votação do parecer da Comissão Especial do Impeachment do governador Wilson Lima e seu vice-governador Carlos Almeida, que acontece no plenário Ruy Araújo.

O presidente chegou a postar nas redes sociais uma selfie sua no plenário, com a frase: Obrigado Deus pai, de volta ao trabalho.

Josué sofreu um acidente na tarde do último dia 26 de julho e sofreu uma fratura leve na tíbia da perna direita.

A Assembleia Legislativa votou nesta quinta-feira (6) e decidiu pelo arquivamento do pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima (PSC) e o vice-governador Carlos Almeida (PTB). A votação foi nominal e aberta, sendo necessário maioria simples para rejeição ou admissibilidade.

Foram 12 votos a favor do arquivamento das denúncias, 6 pelo prosseguimento das denúncias 5 abstenções e uma ausência.