Olavo de Carvalho culpa “comunistas” por sua exclusão do PayPal

O PayPal cortou nesta quinta-feira (05) o acesso do escritor e filósofo Olavo de Carvalho à plataforma de pagamentos online, pela qual ele recebe doações e mensalidades de cursos.

O aviso foi dado ao escritor há alguns dias e ocorreu depois que o perfil de Twitter e Instagram chamado Sleeping Giants Brasil, de viés esquerdista, publicou um vídeo de 20 de março de 2020, em que o filósofo afirmava que a pandemia não existia, posição sustentada até hoje. Ele atribuiu a decisão da empresa a “comunistas”.

“Eis o tipo de debate democrático que os comunistas praticam: tanto se esforçaram, que conseguiram fechar a minha conta do PayPal”, escreveu.

Segundo o Sleeping Giants Brasil, página anti fake news que visa demonetizar páginas e produtores de conteúdos com notícias falsas, a decisão do PayPal foi tomada nos EUA. Apesar do bloqueio, Olavo ainda tem acesso à outros meios de pagamento online.

*Com informações do UOL