Onze bares e casas de show são fechados no fim de semana, em Manaus

Redação AM POST

Neste final de semana, a Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), fechou 11 bares e casas de show durante ações realizadas em diversos bairros de Manaus, entre a noite de sexta-feira (28) e a madrugada desta segunda-feira (31). Além das forças policiais, a CIF envolve órgãos da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado.

Conforme o balanço da CIF, sete estabelecimentos foram interditados por aglomeração. Outros quatros locais foram autuados por não manter o distanciamento entre os clientes.

Entre os bares interditados, um localizado na avenida Dom Pedro foi fechado por estar com aglomeração, falta de licença e outras irregularidades, contrariando o decreto governamental.

Participam da CIF órgãos do âmbito estadual, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil, e da Prefeitura de Manaus, como a Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e a Casa Militar do Município.

Para denunciar e colaborar com o trabalho, a população pode ligar para o 190 ou o 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

*Com informações da Assessoria de Imprensa