Operação Chandratal: Rota de migração ilegal para os EUA passa por Tabatinga

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (3), a Operação Chandratal, com o objetivo de reprimir a prática de contrabando de migrantes. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal, após representação da Polícia Federal.

A investigação criminal objeto do Inquérito Policial conduzido pela Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga (distante 1106 quilômetros de Manaus), esclareceu que a rota utilizada para a migração ilegal de cidadãos bengalis passa por São Paulo e posteriormente por Tabatinga, último ponto em território nacional, de onde seguiriam com destino aos Estados Unidos.

Há indícios da atuação de um grupo criminoso, o qual, mediante cobrança aos migrantes bengalis, providenciaria a solicitação à Polícia Federal, de refúgio em nome desses cidadãos, para possibilitar a estada temporária deles no território brasileiro.

O suspeito preso preventivamente nesta segunda-feira, nacional de Bangladesh, de 40 anos de idade, atuaria como “coiote”, coordenando o contrabando de pessoas na região de Tabatinga. Na residência dele foram localizados e apreendidos documentos de diversas pessoas estrangeiras.

O segundo local onde a PF realizou buscas foi um hotel na cidade de Tabatinga, utilizado pelo grupo criminoso para hospedar os migrantes ilegais. No hotel, a PF resgatou nove cidadãos bengalis e constatou a retenção de passaportes pelo proprietário do estabelecimento, um cidadão brasileiro de 54 anos, o qual é suspeito de participação nos fatos e foi preso em flagrante.

Os presos foram indiciados pela prática do crime de promoção de migração ilegal, previsto no artigo 232-A, do Código Penal.

Operação Chandratal

O modus operandi da organização é semelhante ao utilizado por indivíduos presos pela Polícia Federal durante as operações Estação Brás e Bengal Tiger, cujo início da fase ostensiva ocorreu aos 31 de outubro do ano passado.

O nome da operação é uma referência ao destino de uma peregrinação popular hindu que ocorre anualmente entre maio e outubro. Há uma lenda local segundo a qual o lago Chandratal permitiria o acesso a um dos paraísos celestes hindus.

*Com informações da assessoria