Operação policial prende suspeitos de roubo e tráfico de drogas no Alvorada

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizaram mais uma operação na capital, desta vez nas zonas oeste e centro-oeste da cidade. A ação, que foi coordenada pelo secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, apreendeu uma motocicleta com restrição de roubo, 130 trouxinhas de oxi e uma arma de fogo de fabricação caseira. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um homem de 27 anos foi preso no Alvorada, zona centro-oeste.

De acordo com Bonates, essas operações que têm ocorrido em Manaus têm como objetivo inibir crimes nos bairros. “Esse é o objetivo, levar tranquilidade, levar segurança para a nossa comunidade. Nós estamos baixando todos os índices de criminalidade em razão disso aqui, mais operações, mais polícia na rua. Nós estamos com a Polícia Civil, a Polícia Militar nesta operação, e assim será em todos os dias que virão pela frente”, afirmou o secretário.

A ação ocorreu no bairro Alvorada 1, zona centro-oeste, e na Comunidade Parque Solimões, no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Segundo o comandante-geral da PMAM, coronel Ayrton Norte, além dessa operação coordenada pelo secretário de Segurança Pública do Estado, a PM também está com ações por todas as zonas da cidade.

“Podemos enfatizar que em todas as zonas da cidade estão acontecendo operações com barreiras, abordagens a coletivos, e aqui especificamente uma operação integrada, para dar tranquilidade a população, que é o que ela merece, e colocando os bandidos na cadeia”, disse o comandante-geral da PM.

As prisões ocorreram na rua Terezinha, no Alvorada. O adolescente apreendido foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), com a porção de droga e a arma de fogo com ele apreendida. Já o homem de 27 anos foi levado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) com uma porção de substância entorpecente e a motocicleta com restrição de roubo encontrada com ele.

