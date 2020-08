Pagamento do auxílio emergencial gera grande fila em Agência da Caixa na zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Beneficiários do Auxílio Emergencial, causaram grande aglomeração e fila gigantesca na manhã desta sexta-feira (28), na agência da Caixa Econômica Federal localizada na Avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus.

Como de costume, a aglomeração é para receber o pagamento de mais uma parcela do auxílio e beneficiários do Bolsa Família também fazem saques hoje.

A cena tem sido registrada frequentemente desde a liberação do benefício e gera preocupação devido a pandemia do novo coronavírus que ainda não foi combatida no Amazonas.