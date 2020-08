Parceria de Brunoso e Sikêra Jr acaba após repórter pedir demissão da TV A Crítica

Redação AM POST

O repórter, Bruno Fonseca, popularmente conhecido como ‘Brunoso’, pediu demissão da TV A Crítica e conseqüentemente não é mais repórter do programa Alerta Nacional apresentado por Sikêra Jr. Nos bastidores especula-se que a relação entre os dois ficou estremecida e teria motivado a saída do jornalista.

“A decisão [de sair] foi minha mesmo. Por enquanto não tenho muito o que dizer. A experiência foi magnífica e vai ser pra sempre um marco na minha vida e o Brunoso continua”, disse o repórter ao site UOL.

Brunoso ganhou destaque por suas reportagens irreverentes, inicialmente, no Alerta Amazonas e em seguida no Alerta Nacional ambas atrações apresentadas por Sikêra Jr. Ele também substituiu o apresentador, quando foi diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19), no comando das atrações.

Bruno confirmou que está com nova proposta de emprego, mas não quis entrar em detalhes afirmando que vai revelar os novos planos mais para frente.

Veja mensagem do repórter se despedindo dos colegas da TV A Crítica: